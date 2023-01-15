Reuters: Сирия отказалась нормализовать отношения с Турцией без прекращения оккупации

Глава МИД Сирийской арабской республики Фейсал Микдад назвал условие нормализации отношений с Турцией.

Он отметил, что Сирия не будет обсуждать этот вопрос с турецкой стороной, пока не будет прекращена оккупация северных регионов.

Микдад отметил, что только при выполнении этого условия возможны переговоры Эрдогана и Асада.

Турция оккупировала некоторые районы Сирии, объяснив это необходимостью борьбы с «курдской угрозой».