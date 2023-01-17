Гости не в моде: почему во времена СССР часто ходили друг к другу на посиделки, а сегодня нет

Прямо в квартирах отмечали не только дни рождения, проводы в армию, но и свадьбы.

Многие еще помнят те времена, когда в праздники или по поводу дом наполнялся гостями так, что пальто было некуда вешать. В прихожей громоздилась обувь, а в комнате столы, которые нередко приносили от соседей - чтобы всех уместить.

Люди ели, пили, пели - под гитару или гармонь. Соседи не возмущались - как правило, они тоже были приглашены.

Сейчас такое явление - большая редкость. Причины на то разные. Одна из главных - в том, что заведений общественного питания стало больше, и они многим по карману.

Блюда там подают другие. Пирожки с капустой, икра из баклажанов, холодец и салаты ушли в прошлое. Этим сегодня никого не удивишь, так зачем тогда перенапрягаться на кухне? Сначала готовить, а потом мыть посуду, убираться?

Многие даже родственников не зовут, чтобы не хлопотать и не слушать их комментарии о ремонте или блюдах. А то и - не намекать гостям, что нужно уходить домой, ведь некоторые готовы "продолжать банкет" хоть до утра.

Это все так, но, тем не менее, в домашних посиделках было много теплоты, душевности, близости. И в тазиках нехитрых салатов, котлет или голубцов было много жизни. Того колорита, который уже не вернешь.

За такими застольями люди восполняли свой баланс, энергию - по сути, это было обменом на ментальном уровне. И все расходились по домам счастливые и осоловелые. Люди были ближе, роднее друг другу. Не отгораживались один от одного экранами смартфонов.