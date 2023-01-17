Spiegel: Борис Писториус станет новым министром обороны Германии

Борис Писториус займёт пост министра обороны Германии вместо ушедшей в отставку Кристину Ламбрехт.

17 января немецкий журнал «Шпигель» сообщил о том, что нынешний глава Министерства внутренних дел земли Нижняя Саксония Борис Писториус займёт пост министра обороны Федеративной Республики Германия вместо ушедшей в отставку Кристину Ламбрехт.

Ранее Писториус, считающийся в Германии выдающимся политиком и экспертом по внутренней безопасности, проходил военную службу в казармах Штойбена в Ахиме с 1980 по 1981 год и был мэром города Оснабрюк.