Монеточка продает свою московскую квартиру

Ее апартаменты в престижном районе Москвы оцениваются в 30 миллионов российских рублей.

Квартиру в Москве Елизавета Гырдымова купила совсем недавно - в начале 2022 года. Как сообщает Рамблер со ссылкой на Mash, площадь апартаментов - 60 "квадратов", а выложила за нее артистка 20 миллионов рублей.

Журналисты обнародовали видео дома, где находилось жилье, и Монеточка после этого обвинила их в раскрытии ее адреса. Она тогда признавалась, что даже задумывается о продаже недвижимости.

Сегодня певица вместе с мужем и новорожденной дочерью проживает в Литве. Вероятно, по этой причине звезда решила избавиться от своей московской недвижимости. Рост стоимости квартиры на 10 миллионов рублей объясняется дизайнерским ремонтом.

По словам соседей, покупатели регулярно осматривают помещение. Риелтор утверждает, что можно выйти на видеосвязь с владельцами, но только при наличии «серьезных намерений».

Тем не менее, Гырдымова не намерена ехать в Россию, чтобы заключить сделку. За нее это по доверенности сделают родственники.