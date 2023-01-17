Россиянку обвинили в «культурном оскорблении» итальянцев за капучино после обеда

Пользователи Сети напомнили, что в этой стране якобы кофе пьют лишь утром или до обеда.

Россиянку подвергли критике за то, что, будучи в Риме, она заказала капучино после обеда. Девушку в комментариях обвинили в «имперскости» и «культурном оскорблении». А все потому, что в Италии якобы кофе пьют лишь утром или до обеда, сообщает Рамблер.

В оригинальном твите отмечалось: официант не сразу понял просьбу россиянки и приготовил напиток лишь после того, как его попросили об этом второй раз.

Пользовательница под ником Маша Новикова в агрессивной форме пояснила: в Италии пить капучино по вечерам не принято. «Приезжаешь — изучи культуру, традиции страны, и уважай. Почему местные должны под вас подстраиваться? Это и есть та самая имперскость», — считает автор.

Другие юзеры в комментариях тоже напомнили, что в Италии принято в разное время суток выбирать определенный напиток. «Это культурное оскорбление. Как если бы в Баварии в три часа дня заказали белые сосиски. В это время их там тоже не принесут», — поделилась своим мнением другая пользователь.

Но нашлись и такие пользователи, которые поддержали девушку и критику в ее адрес сочли чрезмерной.