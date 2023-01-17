Казахстан ужесточает правила въезда для граждан ЕврАзЭС

На фоне большого количества беженцев из России Казахстан ужесточил правила въезда и проживания, сообщает dpa.

Иностранцам из стран Евразийского экономического союза будет разрешено находиться в Казахстане без визы не более 90 дней в течение полугода, сообщило государственное информационное агентство «Казинформ» со ссылкой на вступающий в силу закон.

Новеллы в миграционном законодательстве Казахстана вступят в силу 27 января.

Ранее россияне могли ненадолго пересечь границу спустя 90 дней и повторно въехать в страну.