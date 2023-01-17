Кевин Спейси получил в Италии первую награду после секс-скандала

Актера наградили за его вклад в развитие киноиндустрии в Турине. Он поблагодарил за возможность участвовать в церемонии награждения.

63-летний американский актер Кевин Спейси принял участие в награждении за свои достижения в жизни в Турине. Звезда Голливуда удостоен награды за вклад в развитие киноиндустрии, сообщает Космополитен.

Решение о присуждении артисту премии вызвало споры в Италии, потому что в июне Кевину предстоит предстать перед лондонским судом в качестве ответчика в новом эпизоде, связанном с делом о сексуальных домогательствах.

Спейси поблагодарил Итальянский национальный музей кинематографии за награду. Кевин сказал: «Спасибо, что осмелились меня пригласить». И заверил, что для него большая честь присутствовать на такой церемонии в Турине.

Артист представил на церемонии свою картину 1999-го года «Красота по-американски», а также провел мастер-класс. Спейси вспомнил о своем первом опыте публичного выступления.

«Первый спектакль,где я сыграл, был в драматическом кружке младшей школы. Это была пятиминутная сцена, где мы должны были придумать все без слов, но могли использовать музыку. Мне было 11 лет, и я придумал сделать сцену в стиле вестерна, чтобы сыграть ковбоя. Грабителя банков - плохого парня, естественно», — поделился Кевин.

Сценарист также признался, что гордится тем, что был частью творческого процесса, где участвовало много прекрасных людей - кинематографисты, артисты, техническое специалисты, с которыми ему посчастливилось совместно работать.

«Выражая мне благодарность, вы чествуете их», — подытожил Спейси.