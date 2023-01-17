Экс-супруг Ани Лорак вывез в Европу их общую дочь

Четыре года назад певица и Мурат Налчаджиоглу расстались. Звезда не вдавалась в детали развода, но, по слухам, мужчина был изменщиком.

Пара развелась несколько лет назад в связи с «утратой доверия». Но при этом супруги нашли в себе силы поддерживать отношения ради ребенка. Лорак свободно отпускает свою 11-летнюю дочку Софию на встречи с отцом, сообщает СтарХит.

Налчаджиоглу вчера отправился с девочкой в путешествие по Европе. Они посетили Францию, и сейчас отдыхают в Испании. Мужчина в личном блоге показал, как папа с дочкой весело проводят время.

София уже успела подружиться с невестой папы и ее дочерью. Лилия опубликовала снимок, где они все позируют в Париже на фоне Диснейленда. «Чудесный день нашей жизни», — так подписала снимок 26-летняя избранница Мурата.

Сама Лорак тоже сумела наладить мирное общение с бывшим. 44-летняя звезда простила многочисленные измены, существования которых тот даже не скрывал. И однажды даже перепутал жену с любовницей.

«Мурат сначала говорил: это не он на кадрах. Затем вообще сказал, что на видео - я. Вот такой ход. Он пытался сохранить наш брак, просил дать шанс. Я терпеливая, но уж если решила, назад дороги нет», — ранее рассказывала певица на шоу канала «Россия1».