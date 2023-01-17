62-летний Борис Писториус стал новым министром обороны Германии

62-летний Борис Писториус занял пост федерального министра обороны после отставки Кристин Ламбрехт. Портал DW подчеркивает, что перед политиком стоит множество задач и что Бундесвер находится "не в лучшем состоянии".

Портал перечислил семь важнейших задач нового министра. К ним относятся защита страны и НАТО, решение проблемы нехватки оборудования и боеприпасов, реорганизация громоздких структур руководства, цифровизация и снабжение Украины оружием.

Сосредоточение Бундесвера на зарубежных миссиях, а потому и отсутствие закупки достаточного количества танков или артиллерии, "которые бы защищали территорию германского государства", называлось "неправильным решением" и констатировалось, что "правительство в Берлине кропотливо корректирует курс".

Портал подчеркнул, что после того, как угроза со стороны СССР прекратилась, Бундесверу пришлось сократить расходы на технику.

По данным DW, "число боеприпасов также показывает, насколько драматично положение Бундесвера". Как поясняется, "согласно внутренним анализам в чрезвычайной ситуации войскам их хватило бы всего на несколько дней".