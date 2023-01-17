Немецкая полиция задержала Грету Тунберг

Немецкая полиция задержала шведскую экоактивистку Грету Тунберг, сообщает Reuters.

Она принимала участие в акции протеста против расширения угольной шахты, вызвавшей дебаты о климате по всей Германии.

20-летний экоактивистка участвует в акциях протеста против сноса деревни Лютцерат в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия, которую должны сровнять с землей для расширения угольной шахты.

Грета Тунберг присоединилась к протестующим в пятницу, 13 января и была замечена одна в большом полицейском автобусе после задержания, сообщил Reuters свидетель.