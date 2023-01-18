Мельник требует от Писториуса истребители и боевые корабли

APS
2023-01-18 07:51

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник ожидает, что новый министр обороны Борис Писториус поддержит Киев поставками тяжелого вооружения.

«Мы призываем Бориса Писториуса поддержать Украину боевыми танками, истребителями и кораблями», - сказал Мельник новостному порталу "t-online". 

Писториус должен действовать «намного решительнее и быстрее», чем его предшественница Кристин Ламбрехт. 

По мнению Мельника, у Германии появился шанс «доказать, что она навсегда отложила свою тактику отказа».
 

Опубликовано: Тарас Медведев











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