Мельник требует от Писториуса истребители и боевые корабли

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник ожидает, что новый министр обороны Борис Писториус поддержит Киев поставками тяжелого вооружения.

«Мы призываем Бориса Писториуса поддержать Украину боевыми танками, истребителями и кораблями», - сказал Мельник новостному порталу "t-online".

Писториус должен действовать «намного решительнее и быстрее», чем его предшественница Кристин Ламбрехт.

По мнению Мельника, у Германии появился шанс «доказать, что она навсегда отложила свою тактику отказа».

