Мельник требует от Писториуса истребители и боевые корабли
2023-01-18 07:51
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник ожидает, что новый министр обороны Борис Писториус поддержит Киев поставками тяжелого вооружения.
«Мы призываем Бориса Писториуса поддержать Украину боевыми танками, истребителями и кораблями», - сказал Мельник новостному порталу "t-online".
Писториус должен действовать «намного решительнее и быстрее», чем его предшественница Кристин Ламбрехт.
По мнению Мельника, у Германии появился шанс «доказать, что она навсегда отложила свою тактику отказа».
Опубликовано: Тарас Медведев