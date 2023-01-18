Инну Чурикову похоронили рядом с Марком Захаровым, Владимиром Меньшовым, Василием Лановым и Галиной Волчек на Новодевичьем кладбище
2023-01-18 10:17
17 января в 11:00 прошло прощание с любимицей народа, актрисой Инной Чуриковой. Похоронили легенду "Ленкома" на Новодевичьем кладбище.
Актрису Инну Чурикову похоронили на Новодевичьемкладбище на одной аллее с ее именитыми коллегами Владимиром Меньшовым, Галиной Волчек, Василием Лановым и Марком Захаровым.
С Захаровым Чурикова не только работала долгие годы, но и дружила.
Дочь Марка Анатольевича, актриса Александра Захарова была на траурной церемонии.
Александра вспомнила на прощании с Инной Михайловной, что артистка постоянно повторяла в больнице фразу: "Мне надо на сцену".
Опубликовано: Наталья Гончарова