Инну Чурикову похоронили рядом с Марком Захаровым, Владимиром Меньшовым, Василием Лановым и Галиной Волчек на Новодевичьем кладбище

17 января в 11:00 прошло прощание с любимицей народа, актрисой Инной Чуриковой. Похоронили легенду "Ленкома" на Новодевичьем кладбище.

Актрису Инну Чурикову похоронили на Новодевичьемкладбище на одной аллее с ее именитыми коллегами Владимиром Меньшовым, Галиной Волчек, Василием Лановым и Марком Захаровым.

С Захаровым Чурикова не только работала долгие годы, но и дружила.

Дочь Марка Анатольевича, актриса Александра Захарова была на траурной церемонии.

Александра вспомнила на прощании с Инной Михайловной, что артистка постоянно повторяла в больнице фразу: "Мне надо на сцену".