Гладков: система ПВО России сработала над Красногвардейским районом Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что система ПВО России сработала над Красногвардейским районом.

В среду, 18 января 2023 года, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что в небе над Красногвардейским районом сработала российская система противовоздушной обороны.

Гладков отметил, что по предварительным данным жертв и пострадавших, а также повреждений объектов местной инфраструктуры нет. На месте работают оперативные службы.