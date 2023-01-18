Гладков: система ПВО России сработала над Красногвардейским районом Белгородской области
2023-01-18 13:37
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что система ПВО России сработала над Красногвардейским районом.
В среду, 18 января 2023 года, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что в небе над Красногвардейским районом сработала российская система противовоздушной обороны.
Гладков отметил, что по предварительным данным жертв и пострадавших, а также повреждений объектов местной инфраструктуры нет. На месте работают оперативные службы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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