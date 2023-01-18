В Москве 16-летний подросток умер от редкого вида бессонницы
Он страдал от фатальной семейной бессонницы. В мире зарегистрировано только сорок семей, у которых диагностирована эта болезнь.
Тело 16-летнего подростка нашли в квартире в районе Южное Бутово в Москве, сообщает Life со ссылкой на РЕН ТВ.
Мальчик умер от очень редкого заболевания: фатальной семейной бессонницы. Как уточняет издание, всего в мире зарегистрировано сорок семей, страдающих этой болезнью.
Хотя пока причина смерти считается предварительной, знакомый с этой ситуацией подтвердил РЕН ТВ, что парень мучился от этого неизлечимого наследственного заболевания.
Как отмечают ученые, человек при фатальной семейной бессоннице действительно неизбежно умирает от нехватки сна.
Заболевание может дать о себе знать в подростковом возрасте, но чаще это случается с людьми старше 50-ти лет. Обычно болезнь длится от полугода до трех лет, а затем человек перестает реагировать на что-либо, теряет вес и в итоге погибает.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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Храмова Оксана
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