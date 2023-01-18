«Газлайтинг» стал словом 2022 года: версия словаря Merriam-Webster

В уходящем году люди проявляли наибольший интерес именно к этому слову. За указанный период количество запросов в мировой сети о значении понятия "газлайтинг" возросло на 1740%.

На официальном сайте издательства объяснили возросшую популярность слова:

«В наш век дезинформации — фейковых новостей, теорий заговора, троллей в Twitter и дипфейков — газлайтинг превратился в слово нашего времени»

Merriam-Webster - американская компания, издающая справочные пособия и словари, она считается старейшим издателем подобной литературы в США.

Происхождение термина газлайтинг:

Слово впервые появилось после выхода фильма "Газовый свет" Джорджа Кьюкора в 1944 году.

В нем рассказана история психологической манипуляции в браке, а точнее - о попытках мужа свести с ума жену в корыстных целях.

Супруг прибегает к различным уловкам, искажая у женщины восприятие действительности и вынуждая ее почувствовать себя неадекватной.

В частности, меняет свет газовой лампы на более тусклый, что очень символично.

Жена начинает видеть происходящее под другим углом зрения, как бы в измененном свете.

Современное значение слова:

Газлайт превратился в широкое понятие, которое употребляется для характеристики взаимоотношений в семье (между супругами, у родителей с детьми), дружбе, на работе и даже в политике.

Основные способы манипуляции у газлайтеров:

Отрицание очевидных фактов; злое подшучивание над партнером; принижение и игнорирование (обесценивание) его эмоций, перенос ответственности на другого (чаще на саму жертву); агрессивное поведение; попытки доказать неадекватность партнера любым способом.