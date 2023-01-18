«Газлайтинг» стал словом 2022 года: версия словаря Merriam-Webster
В уходящем году люди проявляли наибольший интерес именно к этому слову. За указанный период количество запросов в мировой сети о значении понятия "газлайтинг" возросло на 1740%.
На официальном сайте издательства объяснили возросшую популярность слова:
«В наш век дезинформации — фейковых новостей, теорий заговора, троллей в Twitter и дипфейков — газлайтинг превратился в слово нашего времени»
Merriam-Webster - американская компания, издающая справочные пособия и словари, она считается старейшим издателем подобной литературы в США.
Происхождение термина газлайтинг:
Слово впервые появилось после выхода фильма "Газовый свет" Джорджа Кьюкора в 1944 году.
В нем рассказана история психологической манипуляции в браке, а точнее - о попытках мужа свести с ума жену в корыстных целях.
Супруг прибегает к различным уловкам, искажая у женщины восприятие действительности и вынуждая ее почувствовать себя неадекватной.
В частности, меняет свет газовой лампы на более тусклый, что очень символично.
Жена начинает видеть происходящее под другим углом зрения, как бы в измененном свете.
Современное значение слова:
Газлайт превратился в широкое понятие, которое употребляется для характеристики взаимоотношений в семье (между супругами, у родителей с детьми), дружбе, на работе и даже в политике.
Основные способы манипуляции у газлайтеров:
Отрицание очевидных фактов; злое подшучивание над партнером; принижение и игнорирование (обесценивание) его эмоций, перенос ответственности на другого (чаще на саму жертву); агрессивное поведение; попытки доказать неадекватность партнера любым способом.
Опубликовано: Антон Райт
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Храмова Оксана
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