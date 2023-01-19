Сметана или майонез: диетолог Наталья Денисова разрешила этот спор и рассказала о полезных свойствах и минусах обоих продуктов

Выбрать один из двух продуктов с точки зрения полезности оказалось не так просто, у каждого из них есть свои достоинства и недостатки.

Сметана:

Ее используют для салатов, добавляют в соусы к мясным и рыбным блюдам, употребляют как отдельный самостоятельный продукт.

Наталья Денисова:

Сметана – это кисломолочный продукт. Все кисломолочные продукты полезны априори за счет того, что в них есть пробиотики, которые помогают переваривать продукты.

Плюс к этому сметана является источником белков и витаминов. Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Диетологи не любят сметану за содержание жира и именно насыщенного жира. Насыщенные жиры надо в нашем питании ограничивать.

Майонез:

Самый популярный конкурент из числа продуктов для заправки салатов, у которого самый главный недостаток такой заправки в высокой калорийности.

Полезные свойства, по мнению диетолога, обусловлены тем, что майонез приготовлен из ценных продуктов (яичный желток, горчица, растительное масло и так далее).

Диетолог:

Употребляя салат с майонезом, мы употребляем очень много калорий, но вместе с этим мы получаем витамин E, полиненасыщенные жирные кислоты и различные полезные витамины, которые есть в желтке.

Напрашивается вывод, что использовать для приготовления салата можно как майонез, так и сметану.

Лучше всего чередовать оба продукта и не злоупотреблять ими, руководствуясь принципом - чем меньше, тем лучше.

Отличной альтернативой для худеющих будет обезжиренный йогурт или растительное масло с лимонным соком.