Новая возлюбленная Рупперта Мердока на 25 лет моложе его

Медиа-магнат Руперт Мердок в свой 91 год встречается в женщиной, которая на 25 лет моложе него.

В сети появились фото, на котором Мердок изображен в компании Энн-Лесли Смит на отдыхе на Барбадосе.

У Мердока шестеров детей и 13 внуков, недавно он развелся с четвертой женой Джерри Холл.

Миллиардер встречается со Смит всего несколько месяцев, однако ее уже окрестили «пятой миссис Мердок».