Новая возлюбленная Рупперта Мердока на 25 лет моложе его
2023-01-19 00:26
Медиа-магнат Руперт Мердок в свой 91 год встречается в женщиной, которая на 25 лет моложе него.
В сети появились фото, на котором Мердок изображен в компании Энн-Лесли Смит на отдыхе на Барбадосе.
У Мердока шестеров детей и 13 внуков, недавно он развелся с четвертой женой Джерри Холл.
Миллиардер встречается со Смит всего несколько месяцев, однако ее уже окрестили «пятой миссис Мердок».
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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