Стирка этих вещей в стиральной машине их окончательно угробит
Мы стираем в машинке не только белье и одежду, но и вещи, которые стирать нельзя: что это за предметы
Подушки из пенного материала допустимо стирать в машинке лишь условно. Посмотрите на ярлычок, где указано, как за ними ухаживать. Если стирать нельзя, а вы попробуете, придется покупать новые подушки.
Также во избежание и порчи вещей, и стиральной машины не стоит стирать в ней одеяла и другие слишком объемные и внушительные по толщине предметы.
Вещи, испачканные в шерсти домашних животных еще одно табу, поскольку они могут засорить фильтр стиральной машинки, да и толку от такой стирки будет мало: шерсть просто перераспределится. Стирка в машине может испортить вещи с кружевами и бюстгалтеры пуш-ап. Их лучше стирать вручную.
Опубликовано: Эльза Ли
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Храмова Оксана
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