Bloomberg: Еврокомиссия собирается попросить страны ЕС о дополнительных взносах
2023-01-19 03:30
Агентство Bloomberg сообщает, что Еврокомиссия намерена запросить у стран дополнительные взносы в бюджет Евросоюза в 2023 году.
В 2020 году были согласованы выплаты 1,8 трлн евро в год в период с 2021 по 2027 год.
Но исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что большая часть резервов уже потрачена.
В связи с этим странам придется внести дополнительные национальные взносы. Bloomberg связывает эту ситуацию с украинским конфликтом и энергетическим кризисом.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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