Bloomberg: Еврокомиссия собирается попросить страны ЕС о дополнительных взносах

Агентство Bloomberg сообщает, что Еврокомиссия намерена запросить у стран дополнительные взносы в бюджет Евросоюза в 2023 году.

В 2020 году были согласованы выплаты 1,8 трлн евро в год в период с 2021 по 2027 год.

Но исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что большая часть резервов уже потрачена.

В связи с этим странам придется внести дополнительные национальные взносы. Bloomberg связывает эту ситуацию с украинским конфликтом и энергетическим кризисом.