ФСБ объявила о задержании гражданина США по обвинению в шпионаже

Российские силовики задержали американского гражданина. Его обвиняют в шпионаже.

Российское информационное агентство ТАСС сообщает о том, что Федеральная служба безопасности задержала гражданина Соединенных Штатов.

Также сообщается, что причиной для предъявления американцу обвинений было то, что он занимался сбором биологической информации.

"Гражданин США стал фигурантом дела о шпионаже за сбор биологической информации, сообщили в ФСБ", - говорится в сообщении "Комсомольской правды".