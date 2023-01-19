ФСБ объявила о задержании гражданина США по обвинению в шпионаже
Российские силовики задержали американского гражданина. Его обвиняют в шпионаже.
Российское информационное агентство ТАСС сообщает о том, что Федеральная служба безопасности задержала гражданина Соединенных Штатов.
Также сообщается, что причиной для предъявления американцу обвинений было то, что он занимался сбором биологической информации.
"Гражданин США стал фигурантом дела о шпионаже за сбор биологической информации, сообщили в ФСБ", - говорится в сообщении "Комсомольской правды".
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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