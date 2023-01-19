Врач-остеопат Евдокимов сообщил, что Удовиченко может лишиться возможности ходить из-за перелома позвоночника

Врач-остеопат Сергей Евдокимов сообщил, что перелом позвоночника у Ларисы Удовиченко может лишить ее способности передвигаться.

Врач-остеопат Сегей Евдокимов сообщил, что актриса Лариса Удовиченко может быть обездвижена из-за перелома позвоночника.

Специалист заявил, что все зависит от того, насколько серьезной была травма.

Если задет поясничный отдел, то могут пострадать и конечности: от плохой чувствительности до полной неподвижности.