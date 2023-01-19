Врач-остеопат Евдокимов сообщил, что Удовиченко может лишиться возможности ходить из-за перелома позвоночника
2023-01-19 10:19
Врач-остеопат Сергей Евдокимов сообщил, что перелом позвоночника у Ларисы Удовиченко может лишить ее способности передвигаться.
Врач-остеопат Сегей Евдокимов сообщил, что актриса Лариса Удовиченко может быть обездвижена из-за перелома позвоночника.
Специалист заявил, что все зависит от того, насколько серьезной была травма.
Если задет поясничный отдел, то могут пострадать и конечности: от плохой чувствительности до полной неподвижности.
Опубликовано: Наталья
-
-
Храмова Оксана
На Мальте любят старые машины: всего на острове около 30 000 исторических автомобилей
Лишь один из клубов ретро автолюбителей насчитывает около 400 участников, владеющих почти 2000 старинными авто. Автомобильную классику здесь ценят, старые модели покупают для удовольствия или для инвестиций.Подробнее...
-