Тайна «Националя»: какая болезнь годами убивала постояльцев отеля в Вашингтоне

Как выяснилось, в недугах гостей гостиницы была виновата попавшая в водопровод инфекция.

Загадочная болезнь унесла в середине 19 столетия жизни более трех десятков жизней постояльцев отеля «Националь» в Вашингтоне. Что это была за инфекция?

Как сообщает Рамблер, все началось в январе 1857-го года, когда некоторые гости «Националь» стали болеть. Проживая в гостинице, а иногда даже после отъезда из нее, гости обнаруживали у себя одинаковые симптомы. У них распухал язык, воспалялся кишечник, начиналась изнуряющая диарея с сильными коликами, рвота.

У некоторых зараженных признаки болезни исчезали одномоментно, но спустя недели или месяцы возвращались. Другие мучились годами, но затем болезнь отступала сама по себе. Но были и летальные исходы: некоторые больные умирали в страшных мукам, и им никто не мог помочь.

Происходящему с гостями в «Национале» не могли найти объяснение. Медицина 19-го столетия была бессильна их спасти. Ходили слухи, будто дело в проклятии, наложенном на гостиницу.

Еще одна версия - отравление. Согласно ей, кто-то желал состоятельным постояльцам смерти и отравлял блюда в ресторане.

А позже выяснилось: в болезнях виноваты не сверхъестественные силы или таинственный отравитель, а инфекция, якобы попавшая в водопровод. В отеле лопнула канализационная труба, а ее содержимое просочилось в питьевую воду.