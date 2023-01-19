Ушел из жизни музыкант легендарной группы Screaming Trees Ван Коннер

Сооснователь, бас-гитарист, бэк-вокалист коллектива скончался на 56-м году жизни после тяжелой болезни.

О смерти звезды группы Screaming Trees Вана Коннера сообщил его брат - участник коллектива Гэри Ли. По его словам, Коннер долго боролся с болезнью, сообщает Рамблер. Причиной смерти гитариста и солиста стала пневмония.

«Он был одним из моих самых близких друзей, которые когда-либо были, я очень его любил. Я буду вечно по нему скучать», — сообщил Ли.

Screaming Trees была основана в восьмидесятых годах. В девяностых участники коллектива стали сотрудничать с лейблом Epic Records.

Широкую популярность группа получила с выходом альбома Sweet Oblivion, который вышел через 2 года после подписания с лейблом контракта. Композиция Nearly Lost You, которая вошла в пластинку, вошла в топ-5 песен на радио Modern Rock. С ам альбом появился в чарте Billboard 200.

Еще через десять лет группа Screaming Trees распалась.