ТАСС: олимпийского чемпиона Костомарова отключат от аппарата ЭКМО

Получившего золотую медаль на Олимпийских играх 2006 года россиянина Романа Костомарова собираются отключить от ЭКМО.

Журналисты информагентства ТАСС уведомляют, что российский олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров будет отключен от аппарата ЭКМО, который поддерживает работу сердца и жизненно важных органов больного из-за их неполноценного функционирования.

Собеседники газеты ТАСС уверены, что решение отключить Костомарова от ЭКМО является позитивным знаком, свидетельствующим о том, что внутренние органы спортсмена теперь способны работать самостоятельно.