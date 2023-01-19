Джинсы с историей: для чего нужен маленький кармашек с лицевой стороны джинсов

Маленький кармашек на джинсах кажется нам совершенно бесполезной деталью, которая нужна разве что, как декоративный элемент, но это не так.

Первые джинсы, выпущенные Леви Страуссом в 1873 году в качестве одежды для золотоискателей и шахтеров, имели обязательные пять карманов, которые были продуманы максимально функционально.

Два кармана были сзади, два спереди, и один крошечный кармашек внутри одного из передних, который нам кажется бессмысленным. Но он предназначался для часов.

Тогда еще не было наручных часов, поэтому их носили в карманах. Неясно, правда, учитывал ли создатель джинсов, что у тогдашних рабочих едва ли были деньги на приобретение таких аксессуаров как часы, но кармашек предназначался именно для них, что и обозначено в каталоге.