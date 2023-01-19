Специалист по психологии Андрей Зберовский рекомендует добавить в свою жизнь больше ярких красок, чтобы не хандрить зимой

Противостоять осенней хандре и не "поймать" депрессию вот вопрос волнующий большую часть населения в конце зимы в холодных районах страны.

Просто сделайте свою жизнь ярче, работать надо во всех направлениях, начиная с одежды, которая будет отличаться от привычных нарядов яркостью, оригинальностью, может быть она даже будет вызывающей.

Главное, чтобы созданный образ приносил радость и чтобы в нем присутствовали яркие цвета.

Ярче и эмоциональнее должна стать личная жизнь: надо больше общаться с друзьями, с людьми, которые заряжают позитивом. Не стоит долго оставаться в одиночестве.

Андрей Зберовский:

«Если вовремя не остановить эти процессы, то у человека может возникнуть апатия или, наоборот, он начнет конфликтовать с окружающими. Дальше может развиться депрессивное расстройство или невроз, и это придется лечить специалисту с помощью антидепрессантов»

Обязательно нужно мечтать, строить планы, иметь цели на будущее, и ждать приятных событий, Ожидание хорошего скрасит мрачные холодные дни.