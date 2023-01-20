Израиль делает для США новые беспилотники-камикадзе
2023-01-20 03:33
Минобороны США заключило с израильской компанией Israel Aerospace Industries (IAI) контракт на разработку и производство беспилотника-камикадзе Point Blank.
Это гибридная ракета с оптическим наведением, которая запускается одной рукой и легко входит в солдатский рюкзак.
Point Blank предназначен для атаки с высокой точностью и летальностью в режиме реального времени.
Предполагается, что такой беспилотник позволит расширить возможности наземных тактических групп.
Опубликовано: Светлана Репина