Израиль делает для США новые беспилотники-камикадзе

Минобороны США заключило с израильской компанией Israel Aerospace Industries (IAI) контракт на разработку и производство беспилотника-камикадзе Point Blank.

Это гибридная ракета с оптическим наведением, которая запускается одной рукой и легко входит в солдатский рюкзак.

Point Blank предназначен для атаки с высокой точностью и летальностью в режиме реального времени.

Предполагается, что такой беспилотник позволит расширить возможности наземных тактических групп.