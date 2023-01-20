Медведева: актёр Суховский был найден мёртвым после удара током

Российский 18-летний актёр Арсен Суховский обнаружен мёртвым из-за поражения электрическим током, о чём сообщила его мать.

20 января Юлианна Медведева, являющаяся матерью и продюсером Арсена Суховского, публично заявила, что её сын был обнаружен мёртвым после получения удара током. По данным Медведевой, Суховского нашли спустя два дня от момента его трагической гибели.

Женщина подчёркивает, что Арсен Суховский подрабатывал на стройке в Москве, куда приехал для поступления в театр имени Табакова. Парню долгое время задерживали зарплату, и в очередной раз, когда он потребовал её у начальства, Суховского послали сфотографировать счётчики в трансформаторной будке, где молодого человека убило током.