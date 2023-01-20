Неразгаданная тайна: куда исчез самый богатый наследник в мире Майкл Рокфеллер

Осенью 1961-го года юноша отправился в экспедицию в Новую Гвинею. Во время путешествия по реке перевернулся плот, и больше Майкла никто не видел.

Майкл Рокфеллер был сыном богатейшего американца Нельсона Рокфеллера, на тот момент - губернатора Нью-Йрка. К 1961-му году молодой человек закончил университет, отслужил в армии и отправился в экспедицию в Новую Гвинею.

В племенах его встречали с расположением, аборигены меняли ритуальные и бытовые артефакты на привезенные им блестящие погремушки. В поисках особо ценных артефактов Рокфеллер-младший решил добраться до затерянного племени астматов.

Как рассказали потом очевидцы, перед дорогой Майкл Рокфеллер зашел к шаману и тот якобы заявил, что видит на его лице маску смерти. Мрачным предзнаменованием было и предупреждение местных жителей о перегруженности катамарана.

Однако юноша не внял предупреждениям, и по пути плот перевернулся, люди едва добрались до берега. Но если соратникам Майкла повезло спастись, то сам он исчез.

Как уточняют СМИ, места, где случилось ЧП, известны крокодилами-людоедами. Но есть версия, что его также могли съесть людоеды-астматы, к которым он добирался за артефактами. При этом уточняется, что каннибалы Новой Гвинеи якобы едят человека из большого к нему уважения.