Отклеилась ресница: Жанна Агузарова удивила результатами пластики

Поклонники звезды обратили внимание на некоторые странности во внешности, которые появились на лице селебрити.

60-летняя Жанна Агузарова выложила в соцсети свое фото после пластики лица. Поклонников преображения по меньше мере удивили.

Знаменитость ранее не говорила о планах посетить пластического хирурга. Агузарова поздравила фанатов с Крещением и напомнила, что это время для погружения в прорубь.

«Идем все в воду! Заливаем в емкости святую воду: проверено — работает, даже если убираешь квартиру! Смываем грехи! И новая жизнь!» — написала певица в своем посте.

Исполнительница также похвасталась новой прической с легкими кудрями. Она изменила и форму бровей: они выглядят, как ниточки, но при этом неровные. Селебрити, похоже, еще раз увеличила губы.

Внимательные поклонники также предположили, что звезда макияж сделала сама. У нее отклеилась одна из накладных ресниц, а одна из бровей - странно изогнута, сообщает 5-tv.ru.