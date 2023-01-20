Гуменюк: Россия готова нанести ракетный удар с кораблей в Черном море

Руководительница пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что присутствие российских кораблей в Черноморском бассейне свидетельствует о готовности к ракетному удару, сообщает "Укринформ".

Она отметила, что возможна как одиночная, так и массированная атака.

Пресс-секретарь сообщила, что в Черном море находятся шесть российских боевых кораблей, способных нести ракеты. Две из них — подводные лодки.

Максимальное количество снарядов, которое могут иметь эти корабли, равняется 40.