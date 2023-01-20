Какой кофе лучше: черный или с добавлением молока

Популярность кофе вне всяких сомнений, это один из любимейших напитков миллионов людей. Кто-то любит крепкий черный напиток, другие разбавляют его молоком. Про особенности того и другого рассказали эксперты.

Интересный факт: все люди мира в день выпивают примерно 2,25 миллиарда чашек кофе, в одной только Америке употребляют до 400 миллионов чашек напитка в сутки.

Споры о том, какой кофе полезнее - черный или с молоком, ведутся давно. Что касается вкусовых свойств, это дело личных предпочтений - кому что нравится.

А вот по поводу пользы специалистам есть что рассказать.

Добавление молока ведет к уменьшению антиоксидантных элементов в напитке, а ведь они очень полезны для здоровья.

К тому же молоко увеличивает калорийность кофе, что не очень обрадует людей, желающих похудеть.

Черный кофе без сахара содержит не более 3-4 калорий (в одной порции).

С другой стороны, кофе отличается высокой кислотностью, которую снижат молоко. И это положительно отражается на желудке.

Также молоко делает напиток более питательным, обогащает его белком и кальцием. Люди, соблюдающие диету, могут добавлять обезжиренное молоко.

Черный кофе стимулирует нервную систему, повышает мозговую активность, помогает взбодриться. Но слишком крепкий напиток в большом количестве может вызвать бессонницу.

Избежать проблем со сном можно, опять-таки добавив в кофе молоко.

Разбавлять напиток молоком или нет? В конечном итоге это нужно решать, учитывая свои предпочтения и особенности организма.

Например, у кого-то может быть аллергия на лактозу, а кто-то реагирует на употребление молока диареей.