В Беларуси создали прозрачный телевизор «послезавтрашнего дня»

Гендиректор Управляющей компании холдинга «Горизонт» Юрий Предко на выставке «Беларусь интеллектуальная» продемонстрировал президенты республики Александру Лукашенко отечественный прозрачный телевизор.

Предко сказал, что это техника «послезавтрашнего дня» и намекнул на скорое открытие массового производства.

По его мнению, в течение десяти лет телевизоры с прозрачной матрицей появятся у многих потребителей, а впоследствии – в автомобилях.

На данный момент устройства производятся под заказ и предлагаются по коммерческой цене.