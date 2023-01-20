В Беларуси создали прозрачный телевизор «послезавтрашнего дня»
2023-01-20 23:36
Гендиректор Управляющей компании холдинга «Горизонт» Юрий Предко на выставке «Беларусь интеллектуальная» продемонстрировал президенты республики Александру Лукашенко отечественный прозрачный телевизор.
Предко сказал, что это техника «послезавтрашнего дня» и намекнул на скорое открытие массового производства.
По его мнению, в течение десяти лет телевизоры с прозрачной матрицей появятся у многих потребителей, а впоследствии – в автомобилях.
На данный момент устройства производятся под заказ и предлагаются по коммерческой цене.
Опубликовано: Светлана Репина