AFP: власти США советуют Киеву вывести войска из Артёмовска

Новостное агентство AFP утверждает, что американское правительство посоветовало Владимир Зеленскому отказаться от идеи удерживать позиции украинских войск на Артёмовском участке фронта.

21 января журналисты французской газеты AFP со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника заявили, что правительство Соединённых Штатов просит Владимира Зеленского вывести подразделения вооружённых сил Украины из Артёмовска и его пригородов для последующей перегруппировки.

По данным источника AFP, вывод украинской группировки войск из Артёмовска позволит ВСУ сконцентрировать свои силы для наступательной операции на юге страны.