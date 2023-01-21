В Чечне запустят массовое производство «Джихад-мобилей» для нужд СВО

Компания "Чеченавто" планирует наладить серийный выпуск "Джихад-мобилей" для достижения целей спецоперации в Украине.

Журналисты информагентства "РИА Новости" уведомляют, что чеченская компания "Чеченавто" намеревается запустить массовое создание лёгкоманёвренных "Джихад-мобилей", которые в будущем пройдут соответствующие испытания на базе российского спецназа и будут применяться в зоне спецоперации.

Также ожидается, что на территории Чеченской республики будет создан промышленный комплекс, деятельность которого будет направлена на ремонт тяжёлой военной техники.