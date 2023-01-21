Жестокое убийство женщины на улице в Сирии вызвало бурный протест в соцсетях

Преступление совершено в городе Латакия. Жертвой стала 20-летняя Элейн, которая скончалась после нанесенных ей ножевых ранений.

Преступником оказался 23-летний знакомый девушки, с которым она ехала на мотоцикле.

После ссоры он несколько раз ударил жертву ножом. Смерть наступила в больнице от полученных осложнений.

Соцсети Сирии гневно отреагировали на случившееся. В комментариях люди заявили об острой проблеме растущей преступности в сирийском обществе.

По мнению пользователей, хладнокровное убийство прямо на улице становится нормой, и это проще сделать, чем "попить воды".

Психолог Кассим Салах в беседе с Sky News Arabia заявил о негативном влиянии экономических кризисов на социальный мир.

Они отражаются на психическом и эмоциональном поведении людей. Увеличиваются убийства, семейное насилие, обесцениваются моральные и человеческие принципы.

Преступления часто направлены на самых близких людей: друзей, родственников, супругов.