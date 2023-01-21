Стало хуже: за ночь к Роману Костомарову много раз вызывали реаниматологов

Радостное известие об отключении фигуриста от ЭКМО очень обрадовало общественность, но спортсмен опять почувствовал себя плохо.

45-летний фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров 10 января попал в реанимацию. Медики диагностировали у него тяжелую пневмонию и сепсис, напоминает Вумен.ру.

Коллеги и близкие Костомарова рассказали, что обычный грипп перерос в стремительное ухудшение.

Первые несколько дней легкие Романа начинали отказывать. Дошло до того, что фигуриста подключили к ЭКМО (аппарат, насыщающий кровь кислородом). Со временем звезду фигурного катания перевели на ИВЛ, и пока отключать не планируют, потому что самостоятельно дышать он еще не может.

Близкие и поклонники не успели порадоваться улучшениям, как в болезни спортсмена произошел рецидив: Костомаров опять не смог дышать, легкие даже на ИВЛ переставали справляться.

Состояние Романа было таким тяжелым, что ночью к нему несколько раз приходили реаниматологи.

«Роман получает антибиотики и миорелаксанты для повышения давления и устранения спазмов мускулатуры. Он по-прежнему находится в состоянии медикаментозной комы», —сообщил изданию источник из больницы.

За здоровье Романа волнуются его родные, друзья, коллеги. Слова поддержки выразили Илья Авербух, Алексей Ягудин и другие.