Монеточка высказалась в связи с внесением ее в список иноагентов

Исполнительница написала в соцсетях короткое «Oh yes!!!» и после этого поблагодарила подписчиков за новый статус.

Певица Монеточка не оставила без внимания новость о включении ее в список иностранных агентов. Сначала девушка поделилась комментарием в Тelegram-канале, написав короткое «Oh yes!!!». После этого поблагодарила подписчиков за новый статус.

Как стало известно накануне, скандальная певица из Екатеринбурга внесена в реестр иностранных агентов.

После начала СВО на Украине исполнительница вместе мужем - продюсером Виктором Исаевым - покинула Россию. Девушка дала благотворительные концерты, вырученные деньги с которых были отправлены украинским беженцам.

Монеточка также попадала в скандалы с российскими звездами. В середине декабря 2022-го года певица посоветовала зрителям, которые недовольны ее концертом, посетить выступления покойного Иосифа Кобзона либо исполнителя SHAMAN.

Ранее СМИ сообщали о скандале певицы и Стаса Костюшкина. Бывший солист «Чай вдвоем» обвинил Монеточку в плагиате. После долгих судебных разбирательств Монеточке пришлось выплатить истцу полмиллиона рублей.