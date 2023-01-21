Четверо студентов игнорировали сообщения в Instagram, в ответ на это они были убиты

Молодых людей зарезали прямо в постелях. Преступник писал жертвам в Instagram, но они не отвечали ему и не желали подписываться.

По сообщению американских СМИ, Жертвами кровавых преступлений стали Madison Mogen, Xana Kernodle, Ethan Chapin, Kaylee Goncalves. Их убили ножом в ноябре 2022 года.

Трем из них убийца накануне писал в Инстаграм, но ответа не получал. Это были короткие сообщения такого типа: "Привет, как дела?" Сообщения приходили снова и снова.

Но, как известно, пользователей этой соцсети не уведомляют о сообщениях, приходящих от лиц, на которых они не подписаны.

13 ноября прошлого года Брайан Колбергер убил студентов в арендованном доме за пределами кампуса в Айдахо. Он был в маске, когда проник в дом и заколол всех четырех ножом.

В интернете на одном из форумов обнаружился старый аккаунт преступника, который принадлежал ему в подростковом возрасте.

Там он описал свое депрессивное состояние, чувство отстраненности и способность делать все, что вздумается без особого раскаяния при этом.

Убийца - 28-летний аспирант и ассистент преподавателя Университета штата Вашингтон. Его обвинили в четырех убийствах и ограблении.