В США рассматривается вопрос о полном запрете газовых плит

Комиссия по безопасности потребительских товаров правительства США рассматривает вопрос о запрете газовых плит.

Как сообщает информационное агентство Bloomberg, комитет обсуждает этот вопрос уже несколько месяцев. Причина? Газовые плиты выделяют двуокись азота и двуокись углерода, а также метан.

Портал "Зеленые новости" указывает, что запрет на газовые плиты, вероятно, встретит сильное противодействие со стороны американского общества. США обладают огромными запасами природного газа, поэтому им не приходится импортировать его из-за границы, что приводит к более низким ценам.

В США не менее 35% домохозяйств США используют газовые плиты. В некоторых штатах, таких как Калифорния, этот процент значительно выше и достигает 70%.

На данный момент известно, что против возможного запрета газовых плит выступили некоторые политики Республиканской партии.

В Соединенных Штатах уже есть города, которые уже продвигаются к наложению такого типа регулирования на граждан. Сан-Франциско и Нью-Йорк запретили использование газа в новостройках. В качестве официальной цели постановления указана необходимость сокращения выбросов парниковых газов.