Памела Андерсон призналась, что не жалеет о сумасшедших годах замужества за Томми Ли

Пара поженилась всего через четыре дня после знакомства, а брак продлился три года. Его результатом стало рождение двоих сыновей и яркие воспоминания.

Актриса Памела Андерсон не испытывает угрызений совести из-за того, что вышла замуж за Томми Ли. У 55-летней звезды и 60-летнего музыканта был бурный и громкий роман в 90-х, но Памела настаивает, что ни о чем не сожалеет.

Звезда "Спасателей Малибу", у которой есть 26-летний Брэндон и 25-летний Дилан от Томми Ли, объяснила: "Любовью всей моей жизни был Томми. И я знаю, что это было не идеально, но никто не идеален. Два несовершенных и сумасшедших человека. У нас родилось двое прекрасных детей, и я ни о чем не жалею".

Памела и Томми поженились всего через четыре дня после знакомства. Андерсон, которая была замужем за Ли с 1995 по 1998 год, рассказала газете The Guardian: "Несмотря на генофонд, мои сыновья идеальные джентльмены. Глядя на них сегодня, я немного удивляюсь, потому что они такие хорошие люди".

Между тем, Памела недавно рассказала, что сняла свой документальный фильм на Netflix. В фильме "Памела, история любви" белокурая красавица раскрыла свою мотивацию, стоящую за проектом: "Хочу впервые взять под контроль повествование".

Андерсон также признала, что была частично ответственна за некоторые негативные вещи, через которые прошла в своей жизни.

"Я не чувствовала, что у меня было много уважения, но я не девушка, попавшая в беду. Я попадала в сумасшедшие ситуации и выжила", - заявила звезда.