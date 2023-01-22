CDC: разведение кур в домашнем хозяйстве ведет к заражению опасными инфекциями

Из-за растущих цен на яйца многие люди начинают выращивать собственных кур. Однако не все помнят о мерах предосторожности при обращении с птицами и их яйцами. О возможных рисках для здоровья предупредил CDC.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предупредили об опасности, которая грозит при разведении домашних кур.

Домашняя птица может стать источником распространения сальмонеллы.

Бактерии содержатся в фекалиях, на теле курицы, в клюве, перьях, лапах, в пищеварительном тракте. Они могут легко попасть на руки человека, обувь, одежду.

По заявлению эпидемиолога Кэти Бенедикт, в 2022 году зафиксировано 1200 случаев заражения сальмонеллой, в том числе со смертельным исходом.

Курица также передает бактерии Campylobacter, вызывающие диарею, боли в желудке, лихорадку.

Особенно опасен контакт с птицей для маленьких детей, лиц с тяжелыми хроническими болезнями.