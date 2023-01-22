В CDC рассказали, как обезопасить себя от опасных инфекций при выращивании кур

В центрах США по контролю и профилактике заболеваний объяснили, какие меры надо принимать для защиты здоровья, занимаясь разведением домашней птицы.

По заявлению эпидемиолога CDC (Центров США по контролю и профилактике заболеваний): "Домашняя птица может содержать микробы сальмонеллы в фекалиях и на теле, даже если она выглядит здоровой и чистой".

Также куры разносят и опасные для людей бактерии Campylobacter. Вот почему меры безопасности так необходимы. Детям младше 5 лет не стоит контактировать с птицами и цыплятами.

Иммунная система малышей плохо развита и не сможет противостоять серьезной инфекции. Нельзя целовать, обнимать птиц, есть или пить вблизи от нее.

Куриц нужно держать на заднем дворе за пределами дома. Одежда и обувь для курятника должна быть отдельной.

Важно также следить за чистотой рук после общения с птицей и контакта с яйцами.

Яйца нельзя долго оставлять в гнездах, разбитые яйца сразу должны выбрасываться. Мыть их водой не рекомендуется, грязь надо счищать щеткой, тряпкой или наждачной бумагой.

Хранят продукты в холодильнике. Вареные яйца всмятку лучше не употреблять.