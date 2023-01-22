Заброшенный Дисней парк, на территорию которого запрещено заходить

Он был закрыт в 1999 году, потому что туда пробрались 3 аллигатора, которые стали свободно бродить по парку.

А еще, мальчик 11 лет умер от плотоядной бактерии, которую нашли в водной среде парка.

Многие связывают запустение этого Диснейленда с трагическими случаями. Один из них произошел в 1980 году. И сегодня продолжают ходить слухи о том, что в местной воде находятся опасные бактерии, которые становятся опасными в летнее время. Известно несколько случаев о нескольких пострадавших от этого детей. По другим данным в водах этого парка Диснейленд водятся аллигаторы. Но, владельцы парка никак не прокомментировали эту информацию.

Согласно официальной версии, причина закрытия парка отличается от этой теории кардинальным образом. Дело в том, что в начале девяностых годов двадцатого века рядом было построено два новых аквапарка в Диснейленде. Выглядели они эффектно и масштабно, что в момент сделало уже существующий парк неспособным к конкуренции.

Постепенно популярность «Речной деревни» стала сходить на нет, ведь она терялась на фоне современных аттракционов из новых парков. И сегодня точная причина закрытия этого парка в Диснейленд пока остается загадкой.

Еще один заброшенный парк Диснейленд “Остров Дискавери” (Остров Сокровищ), находится по соседству с парком “Речная деревня” на озере Бэй. Он был открыт в 1974 году и заброшен в 1999 году.

Этот парк находился на острове, окруженный естественным водоемом. По неизвестной причине всех животных вывезли в парк “Королевство животных” Диснейленда и всех туристам строго настрого запретили высаживаться на остров. Интересно, что на карте «Дисней Уорлд» (официальное название Диснейленда) эта территория просто окрашена зеленым, как парковая зона.