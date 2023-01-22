Швеция выражает сочувствие мусульманам после акции по сожжению Корана

Премьер-министр Швеции прокомментировал в воскресенье акцию по сожжению Корана во время демонстрации в Стокгольме, выразив «сочувствие» верующим.

«Свобода слова является фундаментальной частью демократии. Но то, что законно, не обязательно уместно», — написал в Twitter лидер консерваторов Ульф Кристерссон.

«Сожжение священной для многих книги — глубоко неуважительный поступок. Хочу выразить сочувствие всем мусульманам, которых оскорбило то, что произошло в Стокгольме», — заявил глава правительства.

В субботу днем в рамках санкционированной шведской полицией демонстрации возле посольства Турции шведско-датский правый экстремист Расмус Палудан сжег копию Корана в акте, направленном на осуждение шведских переговоров с Анкарой по НАТО.

