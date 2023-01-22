В Германии поезда региональных линий назвали «пожирателями телефонов»

«Märkische Oderzeitung» ранее сообщала о феномене «пригородных поездов, поедающих мобильные телефоны», журналисты рассказали о десятках случаев.

Новые межрегиональные поезда из-за конструкции кресел стали «пожирать» мобильники своих пассажиров, сообщило издание.

Оказавшись на сидении телефон просто соскальзывает под обшивку и самостоятельно его достать невозможно. Таким образом речь идет уже о 20 утерянных смартфонах.

Самое позднее к концу марта проблема ловушек для мобильных телефонов в 29 поездах восточногерманской железнодорожной компании Odeg должна уйти в прошлое.

Пресс-секретарь компании заявила, что листы металла начали привинчиваться под поврежденные откидные сиденья. Это необходимо для предотвращения соскальзывания плоских предметов, лежащих на сиденье под обшивку.

Любопытно, что по сообщениям СМИ только три из 20 сотовых телефонов вернулись к своим владельцам.