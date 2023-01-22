Девять человек погибли в результате стрельбы в пригороде Лос-Анджелеса

Девять человек были застрелены во время празднования китайского Нового года в районе Лос-Анджелеса.

Преступление произошло в субботу вечером (по местному времени) в Монтерей-Парке, восточном пригороде тихоокеанского мегаполиса в американском штате Калифорния, сообщает в Twitter офис шерифа округа Лос-Анджелес.

Полиция не уточняет общее число пострадавших в результате стрельбы и результате расследования по «горячим следам».

Департамент шерифа округа Лос-Анджелес сообщил, что подозреваемый в стрельбе — мужчина.

Очевидец рассказал Los Angeles Times, что трое человек вбежали в его ресторан и сказали ему запереть дверь, так как поблизости находился стрелок с автоматом.

Сообщается, что на праздник в Монтерей-Парк на выходных собирается до 100 тысяч человек.