Экс-президент России Дмитрий Медведев прокомментировал итоги встречи НАТО в Рамштайне, допустив создание нового военного альянса.

22 января бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в личном Telegram-канале заявил о том, что лидеры коллективного Запада поставили для себя конкретную цель – измотать Россию, в более же благоприятных для них условиях и вовсе полностью уничтожить её.

Медведев, комментируя итоги встречи Североатлантического альянса в Рамштайне, призвал не стоит строить иллюзий насчёт миролюбивой заграницы, так как запасы их оружейных складов полны, а предприятия военно-промышленного комплекса готовы производить новое оружие в случае необходимости.

Также российский политик допустил, что, исходя из цикличности истории, «в случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов».