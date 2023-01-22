Медведев: Запад готов долго пытаться измотать или уничтожить Россию

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что коллективный Запад готов неопределённо долго пытаться измотать или уничтожить Россию.

В воскресенье, 22 января 2023 года, заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в своём официальном Telegram-канале заявил, что встреча НАТО в Рамштайне и выделение тяжелых видов вооружения Украине не оставляют сомнений в том, что Запад приложит все усилия для того, чтобы измотать или вовсе уничтожить Россию.

Медведев отметил, что у стран блока НАТО достаточно оружия для достижения данной цели, однако в случае затяжного конфликта государства, уставшие от действий коллективного Запада, могут создать новый военный альянс, что позволит миру вернуться в равновесное состояние.