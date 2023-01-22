Самые скандальные знаменитости 2022 года, которые вызвали осуждение в обществе
В прошлом году имена некоторых известных личностей постоянно обсуждались в прессе, причем в негативном свете. Поводом были связанные с ними скандальные истории.
Начать можно с Уилла Смита, который попал в скандальную хронику благодаря пощечине. Актер ударил по лицу Криса Рока на церемонии вручения Оскара, заступившись за свою жену.
Ведущий позволил себе неуместную шутку в адрес обритой наголо Джады Пинкетт.
Сама Джада тоже отличилась, когда при живом муже завела роман с другом своего сына, что также вызвало в обществе бурю эмоций.
Следующая по списку Эмбер Хард, которая долго судилась с бывшим мужем Джонни Депом, обвиняя его в домашнем насилии.
Марджори де Соуза прославилась тем, что практически полностью лишила бывшего супруга, Хулиана Хилла права видеться со своим сыном.
Звездные актеры так и не пришли к согласию в этом вопросе.
Нельзя забыть имя Клары Чиа, ради которой Пике бросил свою жену Шакиру, нанеся ей тяжелую психологическую травму.
Скандальному расставанию певица посвятила новую песню, которая сразу же стала хитом.
Опубликовано: Храмова Оксана