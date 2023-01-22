Самые скандальные знаменитости 2022 года, которые вызвали осуждение в обществе

В прошлом году имена некоторых известных личностей постоянно обсуждались в прессе, причем в негативном свете. Поводом были связанные с ними скандальные истории.

Начать можно с Уилла Смита, который попал в скандальную хронику благодаря пощечине. Актер ударил по лицу Криса Рока на церемонии вручения Оскара, заступившись за свою жену.

Ведущий позволил себе неуместную шутку в адрес обритой наголо Джады Пинкетт.

Сама Джада тоже отличилась, когда при живом муже завела роман с другом своего сына, что также вызвало в обществе бурю эмоций.

Следующая по списку Эмбер Хард, которая долго судилась с бывшим мужем Джонни Депом, обвиняя его в домашнем насилии.

Марджори де Соуза прославилась тем, что практически полностью лишила бывшего супруга, Хулиана Хилла права видеться со своим сыном.

Звездные актеры так и не пришли к согласию в этом вопросе.

Нельзя забыть имя Клары Чиа, ради которой Пике бросил свою жену Шакиру, нанеся ей тяжелую психологическую травму.

Скандальному расставанию певица посвятила новую песню, которая сразу же стала хитом.